Без штампу в паспорті. Коли запрацює нова система контролю на кордонах ЄС

У ЄС знову відклали запровадження нової системи в'їзду та виїзду на кордонах блоку для реєстрації даних громадян третіх країн.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Олімпіада у Франції. Чому могли відкласти запуск системи пропусків до ЄС

Євросоюз знову відклав набуття чинності нової біометричної системи Entry/Exit System (EES), яка мала запрацювати в листопаді минулого року. Дату запуску системи переносять вже не вперше.

Систему "електронного кордону", яка в тому числі має замінити проставлення печаток у паспорті цифровою реєстрацією, знову відклали через її неготовність.

"Стало відомо, що схема електронного кордону не буде запущена цього року, оскільки база даних, від якої вона залежить, не буде готова вчасно", – стверджує видання.

Хоча наступною датою запуску EES вважається травень 2024 року, є шанси, що це може статися пізніше, після літніх Олімпійських ігор, які мають відбутися у Франції з 26 липня по 11 серпня наступного року.

Раніше уряд Франції планує попросити ЄС відкласти запуск EES до другої половини наступного року через Олімпіаду (Париж прийме XXXIII літні Олімпійські ігри з 26 липня до 11 серпня 2024 року – ред.). SchengenVisaInfo.com звернулося із запитом до компетентних структур, але конкретних пояснень там ще не отримали.

Фото: Нова система контролю на кордоні має скоротити нелегальну міграцію до ЄС, модернізувати управління зовнішніми кордонами блоку (unsplash.com)

Джерело в уряді раніше вже повідомляло Telegraph, що влада хоче відкласти запровадження EES, щоб запобігти довгим чергам на кордоні з Великою Британією і запобігти хаосу у французьких аеропортах: туди прибуватиме велика кількість людей, які не є громадянами ЄС.

"Заплановане введення в дію EES у травні 2023 року більше не вважається здійсненним через затримки з боку підрядників", – йдеться в прес-релізі агентства за підсумками засідання Правління eu-LISA на початку року.

У березні eu-LISA підтвердила SchengenVisaInfo.com, що дата запуску EES ще не визначена.

Контроль на кордоні. Навіщо потрібна система EES

В цілому EES – це автоматизована система, яка має реєструвати всіх громадян країн з-за меж ЄС при кожному перетині зовнішніх кордонів блоку.

Відзначимо, у ЄС давно озвучували плани із запровадження система в'їзду/виїзду (EES). Очікується, що вона слугуватиме для реєстрації даних про в'їзд та виїзд громадян третіх країн.

За її допомогою ЄС планує зміцнити та захистити зовнішні кордони Шенгенської зони та підвищити безпеку. Це має скоротити нелегальну міграцію до ЄС, зробити управління зовнішніми кордонами більш сучасним, допомогти країнам ефективніше справлятися зі зростаючими потоками мандрівників.

Через затримку EES запуск Європейської системи інформації про подорожі та авторизації (ETIAS) також було перенесено на 2024 рік. Точна дата початку роботи ETIAS ще невідома, але запрацювати без EES вона не може: дві схеми тісно пов’язані одна з одною.

Нагадаємо, раніше українців попередили про можливе шахрайство під час в'їзду до ЄС.

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