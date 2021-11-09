Нижняя палата парламента Чили проголосовала за импичмент президенту из-за "досье Пандоры"

В Чили депутаты нижней палаты парламента поддержали процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньера после публикации "досье Пандоры". Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять Сенат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, за предъявление Пиньере обвинения в коррупции проголосовали 78 депутатов, что составило необходимый минимум для поддержки импичмента. В то же время 67 парламентариев не поддержали эту инициативу. Дебаты в нижней палате по этому вопросу продолжались почти 22 часа.

Окончательное решение по импичменту Пиньере должен будет принять Сенат - верхняя палата парламента. Для положительного решения по этому вопросу нужно две трети голосов сенаторов, то есть более 43 парламентариев должны поддержать эту инициативу.