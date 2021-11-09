RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президенту через "досьє Пандори"

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чилі депутати нижньої палати парламенту підтримали процедуру імпічменту президенту Себастьяну Піньєра після публікації "досьє Пандори". Остаточне рішення з цього питання повинен буде прийняти Сенат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, за пред'явлення Піньєрі звинувачення в корупції проголосували 78 депутатів, що склало необхідний мінімум для підтримки імпічменту. Водночас 67 парламентарів не підтримали цю ініціативу. Дебати в нижній палаті з цього питання тривали майже 22 години.

Остаточне рішення щодо імпічменту Піньєрі повинен буде прийняти Сенат - верхня палата парламенту. Для позитивного рішення з цього питання потрібно дві третини голосів сенаторів, тобто понад 43 парламентаріїв повинні підтримати цю ініціативу.

Нагадавши, процедуру імпічменту президенту Чилі Себастьяну Піньєра запустили у жовтні після опублікованого розслідування міжнародного консорціуму журналістів, що отримав назву "досьє Пандори" (Pandora papers).

Відзначимо, в "досьє Пандори" міститься інформація про офшорні статки президентів, прем'єр-міністрів, членів королівської сім'ї, політиків і мільярдерів. Детальніше про те, що показала витік - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чили