ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Чили запустили процедуру импичмента президенту из-за "досье Пандоры"

Новина українською →
Сантьяго, Среда 13 октября 2021 23:15
В Чили запустили процедуру импичмента президенту из-за "досье Пандоры" Фото: президент Чили Себастьян Пиньера (twitter.com/ELCHIMBOMBODIG1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Чили запустили процедуру импичмента президенту страны Себастьяну Пиньера. Причиной стала публикация "досье Пандоры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, оппозиционные парламентарии запустили процедуру импичмента главе государства в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании. Подробности этой сделки появились в утечке "досье Пандоры".

На этот шаг законодатели пошли после того, как прокурор Чили объявил о начале расследования возможных обвинений в коррупции, связанных со взяточничеством, а также налоговыми нарушениями, связанными с продажей компании.

Один из инициаторов процедуры импичмента, депутат нижней палаты Хайме Наранхо заявил, что Пиньера "открыто нарушил Конституцию".

Напомним, 3 октября международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Подборка получила общее название "досье Пандоры" (Pandora Papers).

В досье содержится информация об офшорных состояниях президентов, премьер-министров, членов королевской семьи, политиков и миллиардеров. Подробнее о том, что показала утечка - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чили
NEWS
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине