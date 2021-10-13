В Чили запустили процедуру импичмента президенту из-за "досье Пандоры"
В Чили запустили процедуру импичмента президенту страны Себастьяну Пиньера. Причиной стала публикация "досье Пандоры".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, оппозиционные парламентарии запустили процедуру импичмента главе государства в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании. Подробности этой сделки появились в утечке "досье Пандоры".
На этот шаг законодатели пошли после того, как прокурор Чили объявил о начале расследования возможных обвинений в коррупции, связанных со взяточничеством, а также налоговыми нарушениями, связанными с продажей компании.
Один из инициаторов процедуры импичмента, депутат нижней палаты Хайме Наранхо заявил, что Пиньера "открыто нарушил Конституцию".
Напомним, 3 октября международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Подборка получила общее название "досье Пандоры" (Pandora Papers).
В досье содержится информация об офшорных состояниях президентов, премьер-министров, членов королевской семьи, политиков и миллиардеров. Подробнее о том, что показала утечка - читайте в материале РБК-Украина.