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В Нижньогородській області вдруге з початку війни сталась пожежа на нафтобазі

Фото: в Нижньогородській області вдруге з початку війни сталась пожежа на нафтобазі (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Нижньогородській області Росії у місті Кстово сталась пожежа на нафтопереробному заводі. Наразі всі обставини з'ясовуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зазначається, що прокуратура області вже організувала перевірку за фактом загоряння на промисловому підприємстві. До місця подій виїхали працівники Кстовської міської прокуратури.

Додамо, що пожежа на нафтобазі Кстово сталась також й 22 березня 2022 року.Тоді ж площа загоряння становила 500 квадратних метрів, горіли сім цистерн із дизельним паливом.

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що у місті Борисовка Бєлгородської області, у ніч на 4 лютого сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

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