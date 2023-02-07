RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нижегородской области во второй раз с начала войны произошел пожар на нефтебазе

Фото: в Нижегородской области во второй раз с начала войны произошел пожар на нефтебазе (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Нижегородской области России в городе Кстово произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Все обстоятельства выясняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Отмечается, что прокуратура области уже организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии. К месту происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Добавим, что пожар на нефтебазе Кстово произошел также и 22 марта 2022 года. Тогда же площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, горели семь цистерн с дизельным топливом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в городе Борисовка Белгородской области, в ночь на 4 февраля произошел масштабный пожар на нефтебазе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине