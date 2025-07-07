Ніжна ікра з кабачків, яка підкорює з першої ложки: легкий рецепт

Сезон кабачків у розпалі, а це значить, що час готувати смачну домашню ікру. Це проста, бюджетна й ароматна страва, яка сподобається усім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instgaram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.
Список інгредієнтів:
Легкий спосіб приготування
Для початку в каструлю покладіть цибулю, моркву та готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи (7 хв). Тоді додайте часник та очищений від шкірки подрібнений невеличкими кубиками кабачки.
Додайте сіль, цукор та тушкуємо під кришкою періодично помішуючи 30 хв. Після цього додаємо чорний мелений перець та томатну пасту. Перемішуємо і тушкуємо ще 10 хв.
Тоді ретельно перебиваємо масу блендером до однорідності. Перекладаємо в банки або в місткість де будете зберігати і готово.
Вас може зацікавити