Нежная икра из кабачков, которая покоряет с первой ложки: легкий рецепт

Сезон кабачков в разгаре, а это значит, что пора готовить вкусную домашнюю икру. Это простое, бюджетное и ароматное блюдо, которое понравится всем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instgaram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.
Список ингредиентов:
Легкий способ приготовления
Для начала в кастрюлю положите лук, морковь и готовьте на среднем огне, периодически помешивая (7 мин). Тогда добавьте чеснок и очищенный от кожуры измельченный небольшими кубиками кабачки.
Добавьте соль, сахар и тушим под крышкой периодически помешивая 30 мин. После этого добавляем черный молотый перец и томатную пасту. Перемешиваем и тушим еще 10 мин.
Тогда тщательно перебиваем массу блендером до однородности. Перекладываем в банки или в емкость где будете хранить и готово.
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