В Ніжині кількість поранених зросла до 15 людей після атаки РФ
Кількість постраждалих в Ніжині різко зросла до 15 людей після обстрілу росіян в ніч на 26 липня. Гуртожиток, в який було влучання, не придатний для життя після атаки.
Про це заявив міський голова Ніжина Олександр Кодола, пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
За його словами, всіх 15 людей одразу доставили до Ніжинської міської лікарні. Станом на 9:30 в лікарні залишається чотири людини.
"Зараз займаємось ліквідацією наслідків атаки. Сам будинок сильно постраждав. Займаємось відселенням людей. У гуртожитку проживали люди пенсійного віку. Там було 24 квартири. Будемо забивати двері, вікна. Немає в ньому ні газу, ні води, ні світла. Треба робити капітальний ремонт", - констатував Кодола.
Обстріл Ніжина
У ніч проти 26 липня російські війська атакували Чернігівську область дронами-камікадзе.
Близько 4:00 ранку голова ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що окупанти обстріляли Ніжин Чернігівської області. Під удар потрапили інфраструктура та гуртожиток, повідомлялося про одного постраждалого.
Детальніше про наслідки нічної атаки РФ 26 липня по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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