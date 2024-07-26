В Ніжині кількість поранених зросла до 15 людей після атаки РФ

Кількість постраждалих в Ніжині різко зросла до 15 людей після обстрілу росіян в ніч на 26 липня. Гуртожиток, в який було влучання, не придатний для життя після атаки.

Про це заявив міський голова Ніжина Олександр Кодола, пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

За його словами, всіх 15 людей одразу доставили до Ніжинської міської лікарні. Станом на 9:30 в лікарні залишається чотири людини. "Зараз займаємось ліквідацією наслідків атаки. Сам будинок сильно постраждав. Займаємось відселенням людей. У гуртожитку проживали люди пенсійного віку. Там було 24 квартири. Будемо забивати двері, вікна. Немає в ньому ні газу, ні води, ні світла. Треба робити капітальний ремонт", - констатував Кодола.