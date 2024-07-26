ua en ru
Пт, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ніжині кількість поранених зросла до 15 людей після атаки РФ

Чернігів, П'ятниця 26 липня 2024 10:37
UA EN RU
В Ніжині кількість поранених зросла до 15 людей після атаки РФ Фото: 15 людей постраждали через атаку РФ на Ніжин Чернігівської області 26 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість постраждалих в Ніжині різко зросла до 15 людей після обстрілу росіян в ніч на 26 липня. Гуртожиток, в який було влучання, не придатний для життя після атаки.

Про це заявив міський голова Ніжина Олександр Кодола, пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

За його словами, всіх 15 людей одразу доставили до Ніжинської міської лікарні. Станом на 9:30 в лікарні залишається чотири людини.

"Зараз займаємось ліквідацією наслідків атаки. Сам будинок сильно постраждав. Займаємось відселенням людей. У гуртожитку проживали люди пенсійного віку. Там було 24 квартири. Будемо забивати двері, вікна. Немає в ньому ні газу, ні води, ні світла. Треба робити капітальний ремонт", - констатував Кодола.

Обстріл Ніжина

У ніч проти 26 липня російські війська атакували Чернігівську область дронами-камікадзе.

Близько 4:00 ранку голова ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що окупанти обстріляли Ніжин Чернігівської області. Під удар потрапили інфраструктура та гуртожиток, повідомлялося про одного постраждалого.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ 26 липня по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Війна в Україні
NEWS
В Ніжині кількість поранених зросла до 15 людей після атаки РФ
В Ніжині кількість поранених зросла до 15 людей після атаки РФ
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм