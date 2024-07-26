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В Нежине количество раненых выросло до 15 человек после атаки РФ

Чернигов, Пятница 26 июля 2024 10:37
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В Нежине количество раненых выросло до 15 человек после атаки РФ Фото: 15 человек пострадали из-за атаки РФ на Нежин Черниговской области 26 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Число пострадавших в Нежине резко возросло до 15 человек после обстрела россиян в ночь на 26 июля. Общежитие, в которое было попадание, не пригодно для жизни после атаки.

Об этом заявил городской голова Нежина Александр Кодола, пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

По его словам, всех 15 человек сразу доставили в Нежинскую городскую больницу. По состоянию на 9.30 в больнице остается четыре человека.

"Сейчас занимаемся ликвидацией последствий атаки. Сам дом сильно пострадал. Занимаемся отселением людей. В общежитии проживали люди пенсионного возраста. Там было 24 квартиры. Будем забивать двери, окна. Нет в нем ни газа, ни воды, ни света. Нужно делать капитальный ремонт", – констатировал Кодола.

Обстрел Нежина

В ночь на 26 июля российские войска атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе.

Около 4:00 утра глава ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что оккупанты обстреляли Нежин Черниговской области. Под удар попали инфраструктура и общежитие, сообщалось об одном пострадавшем.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ 26 июля по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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В Нежине количество раненых выросло до 15 человек после атаки РФ
В Нежине количество раненых выросло до 15 человек после атаки РФ
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