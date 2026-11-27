"Сьогодні внаслідок ворожої атаки по одному з підприємств міста загинули двоє людей - чоловік і жінка. Ще четверо людей отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу", - розповів він.

Кодола додав, що, згідно з попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди. На місці удару працюють відповідні служби.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Просимо мешканців зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним повідомленням", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада країна-агресорка вдарила по Україні 155 дронами - силам ППО вдалося збити або подавити 110 із них.

Влучання зафіксували на 27 локаціях, ще на чотирьох впали уламки.