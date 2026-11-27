Росія знову вдарила по підстанціях і мережах: без світла частково залишилися споживачі в шести областях. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині та Херсонщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова.

Протягом доби ворог знову бив по ключових підстанціях і розподільних мережах. Зранку без електрики залишаються частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Де найважче з електрикою

На Дніпропетровщині та Херсонщині через обстріли знеструмлена значна частина споживачів. Енергетики працюють над відновленням світла.

У Дніпропетровській області через пошкоджене обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі довелося вимкнути світло аварійно. Звичні графіки там повернуть не одразу.

"Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у брифінгу.

Що з графіками відключень

Протягом 27 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промисловості діють графіки обмеження потужності.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні та відновлювальні роботи тривають. Повторні атаки та постійні повітряні тривоги заважають ремонтним бригадам, тому на відновлення світла потрібно більше часу.

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада Росія запустила по Україні 155 дронів, і до восьмої ранку сили ППО збили або подавили 110 із них.

Влучання зафіксували на 27 локаціях, ще на чотирьох впали уламки.