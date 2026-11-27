" Сегодня в результате вражеской атаки по одному из предприятий города погибли два человека - мужчина и женщина. Еще четыре человека получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь " , - рассказал он.

Кодола добавил, что, согласно предварительной информации, под завалами могут находиться люди. На месте удара работают соответствующие службы.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Просим жителей сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным сообщениям", - отметил городской голова.

Напомним, в ночь на 27 ноября страна-агрессор ударила по Украине 155 дронами - силам ПВО удалось сбить или подавить 110 из них.

Попадание зафиксировали на 27 локациях, еще на четырех упали обломки.