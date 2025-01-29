У Нижегородській області дрони атакували нафтобазу, сталася пожежа

Вибухи в районі Ксотово пролунали після опівночі. За даними росмедіа, жителі міста скаржилися на дрони.

Також в російських мережах писали про роботу систем протиповітряної оборони у Нижегородській області.

Пізніше в інтернеті з'явилися кадри про пожежу, як стверджується, на території НПЗ "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез", розташований у Ксотово.

В моніторингових каналах озвучують думку, що саме це підприємство було ціллю цієї дронової атаки. За непідтвердженою інформацією, даний НПЗ був уражений БПЛА.

Telegram-канал Mash пише і посиланням на розповіді жителів Ксотово, що "ППО відпрацювала кількома дронами в небі, зараз у районі підприємства видно пожежу".

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Пізніше губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив у своєму Telegram, що "внаслідок відбиття атаки БПЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника".

"Ліквідацією займання зараз займаються пожежники, за попередніми даними, постраждалих немає", - розповів російський чиновник.