Сирський пояснив, як удари по РФ вплинули на бойові спроможності її армії

Удари по РФ впливають на бойові спроможності російських військ. За декілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів в їх армії зменшились фактично вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю телемарафону.