В Нижегородской области дроны атаковали нефтебазу, произошел пожар
В городе Кстово Нижегородской области (РФ) в ночь на 29 января прогремели взрывы на фоне фиксации беспилотников. По предварительным данным, был поражен нефтеперерабатывающий завод, на котором вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Взрывы в районе Ксотово прогремели после полуночи. По данным росмедиа, жители города жаловались на дроны.
Также в российских сетях писали о работе систем противовоздушной обороны в Нижегородской области.
Позже в интернете появились кадры о пожаре, как утверждается, на территории НПЗ "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в Ксотово.
В мониторинговых каналах озвучивают мнение, что именно это предприятие было целью этой дроновой атаки. По неподтвержденной информации, данный НПЗ был поражен БПЛА.
Telegram-канал Mash пишет и ссылкой на рассказы жителей Ксотово, что "ПВО отработала несколькими дронами в небе, сейчас в районе предприятия виден пожар".
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Позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в своем Telegram, что "в результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника".
"Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет", - рассказал российский чиновник.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что удары по территории РФ влияют на боевые возможности российских войск. Генерал отметил, что за несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в армии врага уменьшились фактически вдвое.
Добавим, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко, удары Сил обороны Украины по российским нефтебазам уже принесли свои результаты. Он пояснил, что в настоящее время РФ уже во время наступлений на фронте больше полагается на пехоту.
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