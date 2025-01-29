В Нижегородской области дроны атаковали нефтебазу, произошел пожар

В городе Кстово Нижегородской области (РФ) в ночь на 29 января прогремели взрывы на фоне фиксации беспилотников. По предварительным данным, был поражен нефтеперерабатывающий завод, на котором вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в районе Ксотово прогремели после полуночи. По данным росмедиа, жители города жаловались на дроны.

Также в российских сетях писали о работе систем противовоздушной обороны в Нижегородской области.

Позже в интернете появились кадры о пожаре, как утверждается, на территории НПЗ "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в Ксотово.

В мониторинговых каналах озвучивают мнение, что именно это предприятие было целью этой дроновой атаки. По неподтвержденной информации, данный НПЗ был поражен БПЛА.

Telegram-канал Mash пишет и ссылкой на рассказы жителей Ксотово, что "ПВО отработала несколькими дронами в небе, сейчас в районе предприятия виден пожар".

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Позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в своем Telegram, что "в результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника".

"Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет", - рассказал российский чиновник.