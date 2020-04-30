Ниже психологического уровня: что происходит с курсом доллара 30 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 27,19 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 29,45 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,93 (26,95 - 29 апреля), продажи - 27,19 (27,20 - 29 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,03 (29,04 - 29 апреля), продажи - 29,45 (29,47 - 29 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 29 апреля), продажи 3,68 (3,68 - 29 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 30 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 29,39 гривен за евро. После 12:00 курс доллара упал ниже 27 гривен.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 30 апреля справочный курс на уровне 26,97 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 29 апреля (26,97 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 - 27,15 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, 28 апреля Минфин вернулся на рынок и разместил гособлигации почти на 10 млрд грн. Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 5,377 млрд грн и долларовые на 154 млн долларов.

Национальный банк (НБУ) обнародовал график тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней, а также по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет. Первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования состоится уже 8 мая, а следующий - 12 июня.