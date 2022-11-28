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Посли ЄС сьогодні знову обговорять ліміт цін на російську нафту, - журналіст

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Понеділок 28 листопада 2022 18:56
Посли ЄС сьогодні знову обговорять ліміт цін на російську нафту, - журналіст Фото: посли ЄС сьогодні знову обговорять ліміт цін на російську нафту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Посли Євросоюзу проведуть у понеділок, 28 листопада, увечері зустріч, де обговорять запровадження ліміту цін на нафту з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Сьогодні ввечері посли ЄС знову зустрінуться щодо нафтової стелі", - написав він.

Також журналіст зазначив, що обговорення нового пакету антиросійських санкцій серед країн-членів ЄС розпочнуться наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися про цінову стелю для російської нафти.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід запровадити ліміт цін на російську нафту "а не грати в імітацію".

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