Ніякої окремої політики: Данілов про Крим та Донбас після деокупації

"Ніякої окремої політики, ніяких лайт-варіантів. Для всіх українських громадян правила мають бути однакові. Ми ж не маємо бажання робити країну по правилам "1984", що всі рівні, а хтось ще рівніший", - сказав він.

Історично так склалося, що на території, які перебувають під російською окупацією з 2014 року, було чотири етапи розвитку. А зараз, за словами Данілова, буде п'ятий і це буде Україна.

"Якщо вам не подобається Конституція і закони, ви можете обрати будь-яку точку світу для свого мешкання, для свого життя. Зараз світ змінився, це за часів СРСР неможливо було за межі країни виїхати, КДБ тоді не випускало. А зараз, будь ласка, вільні", - додав секретар РНБО.

При цьому Данілов впевнений, що на цих територіях все буде добре і не треба робити якихось трагічних припущень. Постане інше питання - як має розвиватися регіон? Оскільки за ці роки окупанти знищили як промисловий, так і науковий потенціал. Там також немає проактивного прошарку, який міг би забезпечити якийсь розвиток та на щось якісно впливати.

Секретар РНБО вважає, що з розвитком Криму буде простіше, адже там не було військових дій.

"Те, що стосується "багато росіян", то вони мають згадати, що у них є свої курорти. Там їх багато, є Охотське море, багато інших морів, де вони можуть спокійно себе почувати. Ви ніколи не маєте права лізти в чуже, чужі квартири, будинки, в чужу власність", - додав він.

Нагадаємо, Данілов пояснив свою заяву щодо зміни стратегії звільнення Криму.

Окрім того, президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна зможе відновити мир, звільнивши Крим від російської окупації.

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