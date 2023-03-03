RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Никакой отдельной политики: Данилов о Крыме и Донбассе после деоккупации

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Елизавета Драбкина

Для территорий, которые находились под оккупацией России 9 лет, не должно быть никакой отдельной политики. Все граждане Украины должны жить по одним и тем же правилам.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Никакой отдельной политики, никаких лайт-вариантов. Для всех украинских граждан правила должны быть одинаковыми. У нас же нет желания делать страну по правилам "1984", что все равны, а кто-то еще ровнее", - сказал он.

Исторически так сложилось, что на территории, которые находятся под российской оккупацией с 2014 года, было четыре этапа развития. А сейчас, по словам Данилова, будет пятым, и это будет Украина.

"Если вам не нравится Конституция и законы, вы можете выбрать любую точку мира для своего проживания, для своей жизни. Сейчас мир изменился, это при СССР невозможно было за пределы страны уехать, КГБ тогда не выпускало. А сейчас, пожалуйста, свободны", - добавил секретарь СНБО.

При этом Данилов уверен, что на этих территориях все будет хорошо и не нужно делать каких-либо трагических предположений. Встанет другой вопрос - как должен развиваться регион? Поскольку за эти годы оккупанты уничтожили как промышленный, так и научный потенциал. Там также нет проактивной прослойки, которая могла бы обеспечить какое-то развитие и на что качественно влиять

Секретарь СНБО считает, что с развитием Крыма будет проще, потому что там не было военных действий.

"То, что касается "много россиян", то они должны вспомнить, что у них есть свои курорты. Там их много, есть Охотское море, много других морей, где они могут спокойно себя чувствовать. Вы никогда не имеете права лезть в чужое, чужие квартиры, дома, в чужую собственность", - добавил он.

Напомним, Данилов объяснил свое заявление об изменении стратегии освобождения Крыма.

Кроме того, президент Владимир Зеленский уверен, что Украина сможет восстановить мир, освободив Крым от российской оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримАлексей ДаниловСНБОДонбасс