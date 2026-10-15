"Ніякого припинення вогню": у Росії зробили чергову заяву щодо перемир'я

Лавров заявив, що Росія не погодиться на припинення вогню, яке, за його словами, дозволить Україні "знову накачатися зброєю".

Традиційно глава МЗС Росії звинуватив у всьому президента України Володимира Зеленського.

"Зеленський чітко дав зрозуміти, що вибори його не цікавлять, і заздалегідь поставив такі умови, які завідомо є неприйнятними. Ніякого припинення вогню, щоб його знову привели до тями й накачали зброєю, не буде", - сказав він.