Перемирие для проведения выборов

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине якобы пора выбрать нового лидера, способного заключить мирное соглашение.

В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы, если США добьются от России полного прекращения огня минимум на 60 дней.

По словам президента, для организации голосования необходимо обеспечить безопасность граждан, пришедших на избирательные участки. Он также подчеркнул, что решение о том, когда проводить выборы и кого избирать принадлежит украинцам.

Однако в Кремле цинично заявили, что российский диктатор Владимир Путин может дать указание не наносить удары по Украине только в день выборов, "если в Киеве решат их провести".