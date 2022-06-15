Нитраты в питьевой воде. Украинцам разъяснили, в чем опасность

Нитраты являются неизменной составляющей природных вод. Однако вода, загрязненная нитратами, очень опасна для детского организма, особенно для новорожденных в первые месяцы жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья .

В ЦОЗ рассказали, что под влиянием кишечной микрофлоры нитраты превращаются в нитриты, которые являются еще более токсичными. Одним из основных механизмов их токсического действия является превращение гемоглобина в метгемоглобин. Это может вызвать метгемоглобинемию.

"Метгемоглобин в крови в норме составляет до 2% от общего гемоглобина. У детей уровень метгемоглобина 5% может вызвать легкую степень отравления, а 40-45% - летальные исходы", - объясняют в ведомстве.

Кто находится в группе риска?

Дети до 6 месяцев, до 3 и 6 лет, беременные женщины, люди старшего возраста, болеющие анемией, люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, имеющие ослабление организма, нарушения обмена веществ и гормональных процессов и т.д.

По каким причинам и в каких водах и могут быть нитраты?

Эти вещества можно обнаружить в колодцах и каптажах источников. Одной из причин нитратов в этих местах является то, что их владельцы не соблюдают требования санитарного законодательства при обустройстве и содержании, что приводит к загрязнению питьевой воды и делает ее непригодной для потребления человеком.

Что следует делать, чтобы уменьшить риск влияния нитратов на ваш организм: