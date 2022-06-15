Нітрати у питній воді. Українцям роз'яснили, у чому небезпека
Нітрати є незмінною складовою природних вод. Однак вода, забруднена нітратами, дуже небезпечна для дитячого організму, особливо для новонароджених в перші місяці життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я.
У ЦОЗ розповіли, що під впливом кишкової мікрофлори нітрати перетворюватися в нітрити, які є ще більш токсичними. Одним з основних механізмів їх токсичної дії є перетворення гемоглобіну в метгемоглобін. Це може викликати метгемоглобінемію.
"Метгемоглобін в крові в нормі становить до 2% від загального гемоглобіну. У дітей рівень метгемоглобіну 5% може викликати легку ступінь отруєння, а 40-45% - летальні випадки", - пояснюють у відомстві.
Хто знаходиться в групі ризику?
Діти до 6 місяців, до 3 і 6 років, вагітні жінки, люди старшого віку, які хворіють на анемію, люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, що мають ослаблення організму, порушення обміну речовин і гормональних процесів і т.д.
З яких причин і у яких водах можуть бути нітрати?
Ці речовини можна виявити в колодязях і каптажах джерел. Однією з причин нітратів в цих місцях є те, що їх власники не дотримуються вимог санітарного законодавства при облаштуванні та утриманні, що призводить до забруднення питної води і робить її непридатною для споживання людиною.
Що слід робити, щоб зменшити ризик впливу нітратів на ваш організм:
- Не вживайте питну воду з колодязів і каптажів джерел, в яких вміст нітратів перевищує нормативні показники (50 мг/л);
- Щоб приготувати їжу або дати попити дитині до 3-х років, використовуйте чисту від нітратів питну воду;
- Місця облаштування бюветів, колодязів або джерел слід розміщувати на незабрудненій і захищеній території;
- Колодязі не менше 1 разу на рік необхідно чистити: відкачувати воду, чистити стінки металевими щітками від нальоту і дно від осаду, зайвих речей, які могли потрапити випадково в колодязь, з подальшою дезінфекцією;
- Територію поблизу колодязя, каптажу джерела або бювету слід утримувати в чистоті і організовувати відведення поверхневого стоку;
- Також забороняється облаштовувати бювети, колодязі і каптажі джерел в затоплюваних місцях;
- Для утеплення та захисту колодязів і каптажів джерел від замерзання можна використовувати пінобетон, мати з чистої соломи, сіна, стружки і т.д., але при цьому зазначений матеріал не повинен потрапляти в воду.
Нагадаємо, раніше в мережі почали поширювати інформацію про можливий спалах холери через якість води в Києві. У повідомленнях вказували, що чистити зуби, мити фрукти і овочі нібито необхідно виключно кип'яченою водою.
Однак у КМДА спростували цю інформацію, назвавши її фейковою. Там також зазначили, що якість водопровідної води в столиці відповідає санітарним нормам.