Нітрати у питній воді. Українцям роз'яснили, у чому небезпека

Нітрати є незмінною складовою природних вод. Однак вода, забруднена нітратами, дуже небезпечна для дитячого організму, особливо для новонароджених в перші місяці життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я .

У ЦОЗ розповіли, що під впливом кишкової мікрофлори нітрати перетворюватися в нітрити, які є ще більш токсичними. Одним з основних механізмів їх токсичної дії є перетворення гемоглобіну в метгемоглобін. Це може викликати метгемоглобінемію.

"Метгемоглобін в крові в нормі становить до 2% від загального гемоглобіну. У дітей рівень метгемоглобіну 5% може викликати легку ступінь отруєння, а 40-45% - летальні випадки", - пояснюють у відомстві.

Хто знаходиться в групі ризику?

Діти до 6 місяців, до 3 і 6 років, вагітні жінки, люди старшого віку, які хворіють на анемію, люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, що мають ослаблення організму, порушення обміну речовин і гормональних процесів і т.д.

З яких причин і у яких водах можуть бути нітрати?

Ці речовини можна виявити в колодязях і каптажах джерел. Однією з причин нітратів в цих місцях є те, що їх власники не дотримуються вимог санітарного законодавства при облаштуванні та утриманні, що призводить до забруднення питної води і робить її непридатною для споживання людиною.

Що слід робити, щоб зменшити ризик впливу нітратів на ваш організм: