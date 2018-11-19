ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Nissan заявляє, що звільнить Карлоса Гона через розтрату коштів компанії

Новини » Транспорт    19.11.2018 - 16:35
Nissan заявляє, що звільнить Карлоса Гона через розтрату коштів компанії
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Карлоса Гона звинувачують у використанні грошей компанії в особистих цілях

Японський виробник автомобілів Nissan заявляє, що звільнить свого очільника Карлоса Гона після звинувачень у використанні грошей компанії в особистих цілях та інших серйозних порушеннях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, у компанії Nissan стверджують, що на основі доповіді інформатора упродовж кількох місяців розслідували можливу неналежну поведінку Гона та директора-представника Ґреґа Келлі.

Нагадаємо, раніше в Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона.

Як відомо, Карлос Гон займає керівні пости в Renault з кінця 1996 року. У 1999 році, коли Renault і Nissan стали стратегічними партнерами, він був переведений в японську компанію на посаду директора з виробництва, а роком пізніше став її президентом і гендиректором.

В свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція буде працювати над збереженням стабільності корпорації Renault, її об'єднання з Nissan, а також співробітників компанії.

Президент Франції пообіцяв захистити співробітників Renault на тлі арешту голови Nissan Після арешту голови Renault-Nissan-Mitsubishi акції Renault впали на 15%
Новини України Nissanувольнениескандалрастрата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся