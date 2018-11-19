Nissan заявляє, що звільнить Карлоса Гона через розтрату коштів компанії

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Карлоса Гона звинувачують у використанні грошей компанії в особистих цілях

Японський виробник автомобілів Nissan заявляє, що звільнить свого очільника Карлоса Гона після звинувачень у використанні грошей компанії в особистих цілях та інших серйозних порушеннях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, у компанії Nissan стверджують, що на основі доповіді інформатора упродовж кількох місяців розслідували можливу неналежну поведінку Гона та директора-представника Ґреґа Келлі.

Нагадаємо, раніше в Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона.

Як відомо, Карлос Гон займає керівні пости в Renault з кінця 1996 року. У 1999 році, коли Renault і Nissan стали стратегічними партнерами, він був переведений в японську компанію на посаду директора з виробництва, а роком пізніше став її президентом і гендиректором.

В свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція буде працювати над збереженням стабільності корпорації Renault, її об'єднання з Nissan, а також співробітників компанії.