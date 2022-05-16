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Nissan не возобновит деятельность в России до 2023 года

Автосалон Nissan (Фото: nissan.ru)
Автор: Константин Широкун

Nissan пересмотрел прогноз на текущий финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года. Из него японский автопроизводитель исключил прибыль от российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autonews.

"Существует много неопределенностей в отношении влияния геополитических проблем, связанных с Россией и Украиной, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение и результаты деятельности Группы за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года, и последующие годы", - говорится в заявлении компании.

По словам генерального директора Nissan Макото Учида отсутствие продаж в России может оказать существенное влияние на результаты компании в 2023 финансовом году и, возможно, в последующий период.

Ранее мы сообщали, что Nissan останавливает производство автомобилей в России. В качестве главной причины остановки называются логистические проблемы. Завод в Санкт-Петербурге в прошлом году выпустил 45 000 автомобилей.

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