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Nissan не відновить діяльність в Росії до 2023 року

Автосалон Nissan (Фото: nissan.ru)
Автор: Константин Широкун

Nissan переглянув прогноз на поточний фінансовий рік, який закінчиться 31 березня 2023 року. З нього японський автовиробник виключив прибуток від російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autonews.

"Існує багато невизначеностей щодо впливу геополітичних проблем, пов'язаних з Росією і Україною, які можуть зробити істотний вплив на фінансове становище і результати діяльності групи за фінансовий рік, що закінчився 31 Березня 2023 року, і наступні роки", - йдеться в заяві компанії.

За словами генерального директора Nissan Макото Учида відсутність продажів в Росії може зробити істотний вплив на результати компанії у 2023 фінансовому році та, можливо, в наступний період.

Раніше ми повідомляли, що Nissan зупиняє виробництво автомобілів в Росії. В якості головної причини зупинки називаються логістичні проблеми. Завод в Санкт-Петербурзі в минулому році випустив 45 000 автомобілів.

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NissanЯпоніяСанкції проти Росії