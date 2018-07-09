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Интервью

Nissan признал нарушения в ходе проверки выхлопных газов своих машин

НовостиТранспорт    09.07.2018 - 14:58
Фото: Nissan (УНИАН)
Фото: Nissan (УНИАН)

Проверка автомобилей Nissan, продаваемых на европейских рынках, еще продолжается

Компания Nissan признала, что в ходе финальных тестов собранных на ее японских заводах автомобилей допускались нарушения процедуры проверке уровня вредных веществ в выхлопных газах и экономичности двигателей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Как сообщается, проведенная повторная проверка показала, что все автомобили Nissan (за исключением GT-R, проверка которых еще не закончена) соответствуют принятым в Японии стандартам безопасности.

Вместе с тем, сообщается, что проверка автомобилей Nissan, продаваемых на европейских рынках, еще продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии на выбросы проверят почти 1 млн автомобилей концерна Daimler.

Также сообщалось, что Daimler и Bosch готовятся к тестированию беспилотных такси.  

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Теги публикации: Nissan, проверка, газ, вредные вещества, автомобили, автопроизводство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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