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В Германии на выбросы проверят почти 1 млн автомобилей Daimler

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 09:42
Фото: офис Daimler (flickr)
Фото: офис Daimler (flickr)

Daimler подозревают в установке запрещенных устройств на дизельные авто

В Германии на выбросы проверят почти 1 млн автомобилей концерна Daimler. Об этом пишет DW со ссылкой на Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) Германии.

В частности, представители KBA обнаружили в автомобилях концерна Daimler пять запрещенных программных функций, которые способны отключать систему очистки выхлопных газов. Предполагается, что такими функциями оснащен почти 1 млн авто с дизельным двигателем, которые соответствуют Евро-6.

В то же время представители Daimler отказываются от официальных комментариев, но опровергают сообщения о том, что расследование касается устройства для отключения системы очистки выхлопных газов.

Также сообщается, что глава Daimler Дитер Цетше 11 июня выступит в министерстве транспорта, чтобы прояснить ситуацию с установкой запрещенных устройств на автомобилях концерна. Отметим, концерн выпускает авто под маркой Mercedes.

Напомним, ранее сообщалось, что Daimler и Bosch готовятся к тестированию беспилотных такси.  

 

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Теги публикации: Daimler, Германия, автомобили  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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