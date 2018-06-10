В Германии на выбросы проверят почти 1 млн автомобилей Daimler

Daimler подозревают в установке запрещенных устройств на дизельные авто

В Германии на выбросы проверят почти 1 млн автомобилей концерна Daimler. Об этом пишет DW со ссылкой на Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) Германии.

В частности, представители KBA обнаружили в автомобилях концерна Daimler пять запрещенных программных функций, которые способны отключать систему очистки выхлопных газов. Предполагается, что такими функциями оснащен почти 1 млн авто с дизельным двигателем, которые соответствуют Евро-6.

В то же время представители Daimler отказываются от официальных комментариев, но опровергают сообщения о том, что расследование касается устройства для отключения системы очистки выхлопных газов.

Также сообщается, что глава Daimler Дитер Цетше 11 июня выступит в министерстве транспорта, чтобы прояснить ситуацию с установкой запрещенных устройств на автомобилях концерна. Отметим, концерн выпускает авто под маркой Mercedes.

Напомним, ранее сообщалось, что Daimler и Bosch готовятся к тестированию беспилотных такси.