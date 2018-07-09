Nissan визнав порушення у ході перевірки вихлопних газів своїх машин

Перевірка автомобілів Nissan, що продаються на європейських ринках, ще триває

Компанія Nissan визнала, що в ході фінальних тестів зібраних на її японських заводах автомобілів допускалися порушення процедури перевірки рівня шкідливих речовин у вихлопних газах і економічності двигунів. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Як повідомляється, проведена повторна перевірка показала, що всі автомобілі Nissan (за винятком GT-R, перевірка яких ще не закінчена) відповідають прийнятим у Японії стандартам безпеки.

Разом з тим, повідомляється, що перевірка автомобілів Nissan, що продаються на європейських ринках, ще триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині на викиди перевірять майже 1 млн автомобілів концерну Daimler.

Також повідомлялося, що Daimler і Bosch готуються до тестування безпілотних таксі.