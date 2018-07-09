Социальные страницы
Курси валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.93
Межбанк BID 30.89
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.93
Межбанк BID 30.89
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Nissan визнав порушення у ході перевірки вихлопних газів своїх машин

НовиниТранспорт    09.07.2018 - 14:58
Фото: Nissan (УНІАН)
Фото: Nissan (УНІАН)

Перевірка автомобілів Nissan, що продаються на європейських ринках, ще триває

Компанія Nissan визнала, що в ході фінальних тестів зібраних на її японських заводах автомобілів допускалися порушення процедури перевірки рівня шкідливих речовин у вихлопних газах і економічності двигунів. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Як повідомляється, проведена повторна перевірка показала, що всі автомобілі Nissan (за винятком GT-R, перевірка яких ще не закінчена) відповідають прийнятим у Японії стандартам безпеки.

Разом з тим, повідомляється, що перевірка автомобілів Nissan, що продаються на європейських ринках, ще триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині на викиди перевірять майже 1 млн автомобілів концерну Daimler.

Також повідомлялося, що Daimler і Bosch готуються до тестування безпілотних таксі.

Порушників на "євробляхах" будуть ловити з допомогою системи "Рубіж"
Теги публікації: Nissan, проверка, газ, вредные вещества, автомобили, автопроизводство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся