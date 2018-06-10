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В Авдеевке возобновили подачу воды, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 09:27
Фото: Авдеевка (facebook.com/ombudsmanUA)
Фото: Авдеевка (facebook.com/ombudsmanUA)

Водоснабжение Авдеевки возобновили после запуска Донецкой фильтровальной станции

В Авдеевке по состоянию на утро 10 июня возобновили подачу воды. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что вчера было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, и в 18:00 ее запустили. По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение Авдеевки и поселков  Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что с Донецкой фильтровальной станции решили вывезти запасы хлора из-за обстрелов.

Вечером 06 июня в результате боевых действий произошло повреждение ЛЭП, в результате чего остановилась ДФС. В связи с остановкой станции было прекращено водоснабжение Авдеевки, части Донецка, Ясиноватой и прилегающих поселков.

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Теги публикации: Донецк, Авдеевка, Донбасс, фильтровальные станции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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