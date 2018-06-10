В Авдеевке возобновили подачу воды, - ГСЧС

Водоснабжение Авдеевки возобновили после запуска Донецкой фильтровальной станции

В Авдеевке по состоянию на утро 10 июня возобновили подачу воды. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что вчера было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, и в 18:00 ее запустили. По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение Авдеевки и поселков Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что с Донецкой фильтровальной станции решили вывезти запасы хлора из-за обстрелов.

Вечером 06 июня в результате боевых действий произошло повреждение ЛЭП, в результате чего остановилась ДФС. В связи с остановкой станции было прекращено водоснабжение Авдеевки, части Донецка, Ясиноватой и прилегающих поселков.