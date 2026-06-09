Уничтожает "Шахеды" и ракеты: в ВСУ рассказали об эффективности комплекса ПВО Skynex

Украинские военные с помощью комплекса ПВО Skynex за ночь ликвидировали более десятка ударных беспилотников типа "Шахед" и крылатую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушного командования "Запад" ВС ВСУ.

"Андрей - командир зенитной артиллерийской батареи воздушного командования "Запад". Сейчас выполняет боевые задачи на зенитном артиллерийском комплексе Skynex. На счету батареи - две уничтоженные крылатые ракеты и около 35 вражеских БпЛА типа Shahed", - говорится в сообщении Воздушного командования "Запад".

Сообщается, что его расчету удалось за один противовоздушный бой уничтожить 12 вражеских воздушных целей: одну крылатую ракету и 11 БпЛА типа Shahed.

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ПВО Skynex в Украине

Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall. Эта система ПВО является довольно новой, поскольку была представлена в ноябре 2021 года.

Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия вроде немецких зенитных самоходных установок Gepard. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту.