Nintendo потребовала от создателя пиратского сайта 14,5 млн долларов компенсации

Nintendo потребовала от создателя пиратского сайта многомиллионную компенсацию. Компания одна из немногих, кто больше за остальных страдает из-за взломов ее игр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina .

Компания пытается бороться с пиратством, впрочем, процесс взлома игр на Nintendo Switch считается гораздо проще, нежели на иные платформы.

В этот же раз, под "горячую руку" компании попал некий Гэри Боузер. Его обязали выплатить Nintendo 14,5 млн долларов. Сам же взломщик живет в крохотной и бедной квартире, а все свои преступления он совершал прямо в своем жилье за компьютером.

Компания обвинила его в саботаже ее усилий по борьбе с пиратством. В то же время Боузер занимался разработкой для организации Team Xecutor, которая помогает людям запускать пиратские игры на консоли Nintendo Switch.

В начале Боузера оштрафовали на 10 млн долларов, однако потом он согласился заплатить еще 4,5 млн долларов в качестве компенсации.