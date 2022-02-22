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Nintendo зажадала від засновника піратського сайту 14,5 млн доларів компенсації

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Вівторок 22 лютого 2022 17:51
Nintendo зажадала від засновника піратського сайту 14,5 млн доларів компенсації Фото: Nintendo зажадала від творця піратського сайту 14,5 млн доларів компенсації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Nintendo зажадала від засновника піратського сайту багатомільйонну компенсацію. Компанія одна з небагатьох, хто більше за інших страждає через зломи її ігор.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Компанія намагається боротися з піратством, втім, процес злому ігор на Nintendo Switch вважається набагато простіше, ніж на інші платформи.

В цей же раз, під "гарячу руку" компанії потрапив якийсь Гері Боузер. Його зобов'язали виплатити Nintendo 14,5 млн доларів. Сам же зломник живе в крихітній і бідній квартирі, а всі свої злочини він здійснював прямо у своєму житлі за комп'ютером.

Компанія звинуватила його в саботажі її зусиль по боротьбі з піратством. Водночас Боузер займався розробкою для організації Team Xecutor, яка допомагає людям запускати піратські ігри на консолі Nintendo Switch.

На початку Боузера оштрафували на 10 млн доларів, проте потім він погодився заплатити ще 4,5 млн доларів в якості компенсації.

Нагадаємо, Nintendo нещодавно провела презентацію Direct. РБК-Україна розкрило всі подробиці про майбутні новинки.

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