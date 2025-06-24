Нинішній саміт НАТО стосується передусім країн-членів, а не партнерів, - експерт

Нинішній саміт не може оцінювати за критеріями, за якими оцінювали попередні засідання, але він матиме новини для України.
Про це в коментарі для матеріалу РБК-Україна "НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України" розповіла глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.
За словами експерта, погодження посилення витрат на оборону до 5% ВВП буде важливою новиною й для України, як в опосередкованому, так і в безпосередньому сенсі:
"Наше завдання - щоб це було відповідним чином зафіксовано в рішеннях саміту", - пояснила вона й додала, що нинішній саміт НАТО - це саміт передусім для союзників, а не партнерів.
Глава Місії України при НАТО зауважила, що сам факт запрошення президента Володимира Зеленського є важливими. Водночас мають бути передбачені гідні, відповідні геополітичному моменту формати, які б:
Гетьманчук зауважила, що нинішній саміт не можна оцінювати за критеріями, за якими оцінювали попередні засідання НАТО.
"Тут має працювати зовсім інша логіка. Зокрема, за її словами, це стосується і того, що відсутність деяких заяв чи рішень може бути більшим плюсом, аніж їх наявність", - йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні, 24 червня, у нідерландському місті Гаага розпочався саміт НАТО. Головною темою засідання стане підвищення оборонних видатків з 2% до 5% від ВВП. Це умова американського лідера Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа, яку він вже неодноразово висував країнам-членам Альянсу. Тим часом ЗМІ пишуть, що Іспанії все ж вдалось вибити поступку в цьому питанні.
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