Нынешний саммит НАТО касается прежде всего стран-членов, а не партнеров, - Гетьманчук

Увеличение расходов

По словам Гетьманчук, согласование усиления расходов на оборону до 5% ВВП будет важной новостью и для Украины, как в опосредованном, так и в непосредственном смысле:

опосредованно, потому что это повысит способности Альянса сдерживать Россию на континенте;

непосредственно - у союзников будет больше возможностей поддержать Киев.

"Наша задача - чтобы это было соответствующим образом зафиксировано в решениях саммита", - пояснила она и добавила, что нынешний саммит НАТО - это саммит прежде всего для союзников, а не партнеров.

Приглашение Зеленского

Глава Миссии Украины при НАТО отметила, что сам факт приглашения президента Владимира Зеленского является важным. В то же время должны быть предусмотрены достойные, соответствующие геополитическому моменту форматы, которые бы:

подчеркнули обязательства поддерживать оборонные способности и индустрии Украины до запланированной даты достижения цели в 5% и вне ее;

должным образом подчеркнули роль Украины как важного контрибутора евроатлантической безопасности, а не только жертвы агрессии.

Гетьманчук отметила, что нынешний саммит нельзя оценивать по критериям, по которым оценивали предыдущие заседания НАТО.

"Здесь должна работать совсем другая логика. В частности, по ее словам, это касается и того, что отсутствие некоторых заявлений или решений может быть большим плюсом, чем их наличие", - говорится в материале РБК-Украина.

Саммит НАТО

Сегодня, 24 июня, в нидерландском городе Гаага начался саммит НАТО. Главной темой заседания станет повышение оборонных расходов с 2% до 5% от ВВП. Это условие американского лидера Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, которое он уже неоднократно выдвигал странам-членам Альянса. Между тем СМИ пишут, что Испании всё же удалось выбить уступку в этом вопросе.