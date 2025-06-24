RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Нынешний саммит НАТО касается прежде всего стран-членов, а не партнеров, - Гетьманчук

Иллюстративное фото: нынешний саммит НАТО касается прежде всего стран-членов, а не партнеров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Левицкий

Нынешний саммит не может оценивать по критериям, по которым оценивали предыдущие заседания, но он будет иметь новости для Украины.

Об этом в комментарии для материала РБК-Украина"НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины" рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Увеличение расходов

По словам Гетьманчук, согласование усиления расходов на оборону до 5% ВВП будет важной новостью и для Украины, как в опосредованном, так и в непосредственном смысле:

  • опосредованно, потому что это повысит способности Альянса сдерживать Россию на континенте;
  • непосредственно - у союзников будет больше возможностей поддержать Киев.

"Наша задача - чтобы это было соответствующим образом зафиксировано в решениях саммита", - пояснила она и добавила, что нынешний саммит НАТО - это саммит прежде всего для союзников, а не партнеров.

Приглашение Зеленского

Глава Миссии Украины при НАТО отметила, что сам факт приглашения президента Владимира Зеленского является важным. В то же время должны быть предусмотрены достойные, соответствующие геополитическому моменту форматы, которые бы:

  • подчеркнули обязательства поддерживать оборонные способности и индустрии Украины до запланированной даты достижения цели в 5% и вне ее;
  • должным образом подчеркнули роль Украины как важного контрибутора евроатлантической безопасности, а не только жертвы агрессии.

Гетьманчук отметила, что нынешний саммит нельзя оценивать по критериям, по которым оценивали предыдущие заседания НАТО.

"Здесь должна работать совсем другая логика. В частности, по ее словам, это касается и того, что отсутствие некоторых заявлений или решений может быть большим плюсом, чем их наличие", - говорится в материале РБК-Украина.

Саммит НАТО

Сегодня, 24 июня, в нидерландском городе Гаага начался саммит НАТО. Главной темой заседания станет повышение оборонных расходов с 2% до 5% от ВВП. Это условие американского лидера Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, которое он уже неоднократно выдвигал странам-членам Альянса. Между тем СМИ пишут, что Испании всё же удалось выбить уступку в этом вопросе.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОВойна в Украине