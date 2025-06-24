Нинішній саміт НАТО стосується передусім країн-членів, а не партнерів, - експерт

Нинішній саміт не може оцінювати за критеріями, за якими оцінювали попередні засідання, але він матиме новини для України.

Збільшення витрат

За словами експерта, погодження посилення витрат на оборону до 5% ВВП буде важливою новиною й для України, як в опосередкованому, так і в безпосередньому сенсі:

опосередковано, тому що це підвищить спроможності Альянсу стримувати Росію на континенті;

безпосередньо - у союзників буде більше можливостей підтримати Київ.

"Наше завдання - щоб це було відповідним чином зафіксовано в рішеннях саміту", - пояснила вона й додала, що нинішній саміт НАТО - це саміт передусім для союзників, а не партнерів.

Запрошення Зеленського

Глава Місії України при НАТО зауважила, що сам факт запрошення президента Володимира Зеленського є важливими. Водночас мають бути передбачені гідні, відповідні геополітичному моменту формати, які б:

підкреслили зобов'язання підтримувати оборонні спроможності та індустрії України до запланованої дати досягнення цілі в 5% і поза нею;

належним чином підкреслили роль України як важливого контрибутора євроатлантичної безпеки, а не лише жертви агресії.

Гетьманчук зауважила, що нинішній саміт не можна оцінювати за критеріями, за якими оцінювали попередні засідання НАТО.

"Тут має працювати зовсім інша логіка. Зокрема, за її словами, це стосується і того, що відсутність деяких заяв чи рішень може бути більшим плюсом, аніж їх наявність", - йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Саміт НАТО

Сьогодні, 24 червня, у нідерландському місті Гаага розпочався саміт НАТО. Головною темою засідання стане підвищення оборонних видатків з 2% до 5% від ВВП. Це умова американського лідера Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа, яку він вже неодноразово висував країнам-членам Альянсу. Тим часом ЗМІ пишуть, що Іспанії все ж вдалось вибити поступку в цьому питанні.