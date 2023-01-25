Україна і США спільно протидіють російським ІПСО на всіх рівнях, - ГУР

Україна отримує допомогу від США у протидії російським інформаційно-психологічним спецопераціям (ІПСО) як на рівні держави, так і від приватних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова у медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Є обмін інформацією, в тому числі, на рівні спецслужб і, безумовно, в сфері інформаційної безпеки. Якщо говорити про взаємодію з приватними компаніями, на рівні соцмереж - і Google, i Facebook - є значно покращена взаємодія і багато успішних прикладів, коли зупинені компанії по дезінформації або окремі проєкти ІПСО", - підкреслив Юсов.

Він наголосив на тому, що взаємодія зі США у цій сфері існує. Про це свідчить, за словами Юсова, навіть той факт, що існує значна грантова підтримка неурядовим громадським організаціям, різноманітним ініціативам, які стимулюють критичне мислення.

"Перевірка даних, професійна журналістська робота - це так само серйозна допомога у протидії ворожій дезінформації. І це, зокрема, відбувається і коштами американських платників податків", - додав речник ГУР