Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка

Російські спецслужби знову готують чергову спецоперацію. Цього разу вона направлена на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управляння розвідки міністерства оборони України.

Посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед громадян та міжнародних партнерів. На думку російських спецслужб, це має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.

За даними розвідки, серед іншого, кампанія включатиме "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

ГУР повідомляє, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомляло, що Україна спільно з США протидіють російським ІПСО на всіх рівнях.

Раніше ми також писали, що МАГАТЕ розвінчало ще один фейк Росії, провівши перевірку на українських атомних стаціях після того, як російські ЗМІ поширили інформацію про розташування на них військової техніки. Проте на жодній з них не було виявлено військового озброєння.

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