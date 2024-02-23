Німці підтримують збільшення поставок озброєнь Україні, - соцопитування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Німецьку хвилю.

Згідно з результатами опитування Politbarometer, 62% респондентів виступають за те, щоб європейські держави надавали Україні більше зброї та боєприпасів. Порівняно з попереднім місяцем, підтримка такої позиції зросла на 11 відсоткових пунктів.

Водночас кількість людей, які виступають проти збільшення військової підтримки, впала на десять відсоткових пункти, - до 32%.

Опитування продемонструвало, що у зрізі політичних вподобань лише більшість прихильників правих популістів "Альтернатива для Німеччини" та політсили лівого спрямування "Союз Сари Ваґенкнехт", виступають проти збільшення військової допомоги Україні - 81% та 57% відповідно.

Більшість респондентів також позитивно ставляться до збільшення витрат на Бундесвер і оборону - таких 72%. У квітні минулого року цей показник становив 59%. Водночас, частка тих, хто не погоджується з цим, знизилася на 11 пунктів, - до 23%.

Опитування проводилося серед майже 1300 респондентів телефоном або онлайн з 20 по 22 лютого 2024 року. Воно вважається репрезентативним для німців, наділених правом голосу.

Допомога Німеччини для України

Німеччина є одним із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. У 2023 році німецька військова допомога ЗСУ сягнула 5,4 млрд євро. У 2024 році країна планує надати Україні понад 8 млрд євро військової допомоги.

16 лютого Україна та Німеччина підписали угоду про "гарантії безпеки". Країна стала другою після Великої Британії, яка взяла довгострокові зобов'язання щодо фінансової та військової підтримки нашої країни.

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройер пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України в розмірі понад 100 млн євро.

Водночас на канцлера Німеччини Олафа Шольца чиниться дедалі більший тиск, щоб змусити його передати Україні крилаті ракети Taurus. Канцлер затягує це питання, оскільки побоюється реакції російського диктатора Володимира Путіна, якщо ЗСУ використають ці ракети для знищення Кримського мосту.

22 лютого Бундестаг підтримав проект резолюції з рекомендацією для уряду Німеччини почати постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

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