Немцы поддерживают увеличение поставок вооружений Украине, - соцопрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Немецкую волну.

Согласно результатам опроса Politbarometer, 62% респондентов выступают за то, чтобы европейские государства предоставляли Украине больше оружия и боеприпасов. По сравнению с предыдущим месяцем, поддержка такой позиции выросла на 11 процентных пункта.

В то же время количество людей, которые выступают против увеличения военной поддержки, упало на десять процентных пункта, - до 32%.

Опрос продемонстрировал, что в сечении политических предпочтений только большинство сторонников правых популистов "Альтернатива для Германии" и политсилы левого направления "Союз Сары Вагенкнехт", выступают против увеличения военной помощи Украине - 81% и 57% соответственно.

Большинство респондентов также положительно относятся к увеличению расходов на Бундесвер и оборону - таких 72%. В апреле прошлого года этот показатель составлял 59%. В то же время, доля тех, кто не согласен с этим, снизилась на 11 пунктов, - до 23%.

Опрос проводился среди почти 1300 респондентов по телефону или онлайн с 20 по 22 февраля 2024 года. Он считается репрезентативным для немцев, наделенных правом голоса.

Помощь Германии для Украины

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. В 2023 году немецкая военная помощь ВСУ достигла 5,4 млрд евро. В 2024 году страна планирует выделить Украине более 8 млрд евро военной помощи.

16 февраля Украина и Германия подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Страна стала второй после Великобритании, которая взяла долгосрочные обязательства по финансовой и военной поддержке нашей страны.

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 млн евро.

В то же время на канцлера Германии Олафа Шольца оказывается все большее давление, чтобы заставить его передать Украине крылатые ракеты Taurus. Канцлер затягивает этот вопрос, поскольку опасается реакции российского диктатора Владимира Путина, если ВСУ используют эти ракеты для уничтожения Крымского моста.

22 февраля Бундестаг поддержал проект резолюции с рекомендацией для правительства Германии начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.