UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Німці передали Києву унікальні авто: Кличко показав фото

16:25 18.08.2026 Вт
2 хв
Німецькі благодійники подарували Києву спеціальні мікроавтобуси для дорослих та дітей
aimg Анна Шиканова
Кличко показав нові мікроавтобуси, які подарували німці (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Німецькі благодійники передали столиці два спеціалізовані мікроавтобуси для транспортування людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера столиці Віталія Кличка у Telegram-каналі.

За словами очільника міста, спецавтотранспорт передала компанія Shüco у співпраці з ініціативою WeAreAllUkrainians.

Він уточнив, що автомобілі обладнані всім необхідним для перевезення людей з інвалідністю, зокрема осіб, які пересуваються на кріслах колісних.

Читайте також: Кличко пояснив, навіщо на Теремках будують нову теплотрасу: що буде без неї

Кличко подякував німецьким партнерам та зазначив, що мікроавтобуси передадуть реабілітаційним центрам, які обслуговують понад 5 тисяч киян з інвалідністю.

"Їх передадуть двом міським реабілітаційним центрам, де послуги отримують близько 5 000 дітей та дорослих з інвалідністю, 400 із них потребують щоденного транспортного супроводу" , - розповів мер.

Він додав, що у разі надзвичайної ситуації автівки також залучатимуть для тимчасового переміщення дітей і дорослих з інвалідністю до безпечного місця.

"Дякую німецьким партнерам за цю важливу допомогу!" - написав голова столиці.

Читайте також: Кличко показав нову спецтехніку, яку Бельгія передала для захисту Києва

Раніше німецькі партнери передали Київському міському центру соціального обслуговування нові спеціалізовані мікроавтобуси, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю для регулярного відвідування лікарів, реабілітації та навчання.

Раніше мер Віталій Кличко показав, як виглядають нові тролейбуси, які вже виїхали на вулиці столиці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВіталий Кличко