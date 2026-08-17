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Кличко показав нову спецтехніку, яку Бельгія передала для захисту Києва

15:16 17.08.2026 Пн
2 хв
Столичні рятувальники отримали чергове підсилення для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних подій та порятунку людей
aimg Юлія Бойко
Кличко показав нову спецтехніку, яку Бельгія передала для захисту Києва Брюссель передав Києву пожежні машини для екстрених служб (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Київ отримав три нові пожежні машини від Брюссельської служби пожежної охорони та екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, ця техніка допоможе оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації та рятувати більше життів під час ворожих атак.

"Під час повномасштабної війни, коли нашому місту важливо оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, ця допомога дозволить рятувати більше життів, зокрема, під час ворожих атак", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що Брюссель підтримує Київ від самого початку повномасштабного вторгнення.

Бельгійська столиця вже передавала карети швидкої допомоги, пожежні авто, генератори, медичне й реабілітаційне обладнання для лікарень, а також допомогу для збереження експонатів музею Івана Гончара.

Крім того, партнери співпрацюють і в гуманітарній сфері: українські медики й рятувальники проходили стажування та обмінювалися досвідом із бельгійськими колегами, а київські діти мали змогу відпочити в Бельгії.

Він подякував за допомогу меру Брюсселя Філіпу Клозу, президенту Брюссельського столичного регіону Борису Ділльєсу, Службі пожежної охорони та екстреної медичної допомоги (SIAMU), президенту Фундації Сен-Пьєр Ролану Кракко та керівниці відділу економічних і міжнародних мереж мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт.

Брюссель передав Києву пожежні машини для екстрених служб (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Також очільник столиці разом із делегацією з Брюселю вшанував пам’ять друга Києва, старшого сержанта Олів’є Франкотта, який загинув під час рятувальної операції після вибуху у будівлі Єдиного комітету з питань врегулювання в Брюсселі 14 серпня.

"Він багато зробив для співпраці рятувальних служб наших міст. Вічна памʼять йому, а також українським рятувальникам і воїнам, які загинули, рятуючи й захищаючи життя людей!" - написав Кличко.

Кличко показав нову спецтехніку, яку Бельгія передала для захисту Києва

Кличко вшанував пам’ять загиблого рятувальника Олів’є Франкотта (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Раніше ми писали, що громадський транспорт Києва поповнився черговою партією сучасного електротранспорту.

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