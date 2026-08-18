Немцы передали Киеву уникальные авто: Кличко показал фото

По словам главы города, спецавтотранспорт передала компания Shüco в сотрудничестве с инициативой WeAreAllUkrainians.

Он уточнил, что автомобили оборудованы всем необходимым для перевозки людей с инвалидностью, в том числе лиц, передвигающихся на колесных креслах.

Кличко поблагодарил немецких партнеров и отметил, что микроавтобусы передадут реабилитационным центрам, обслуживающим более 5 тысяч киевлян с инвалидностью.

"Их передадут двум городским реабилитационным центрам, где услуги получают около 5 000 детей и взрослых с инвалидностью, 400 из них нуждаются в ежедневном транспортном сопровождении", - рассказал мэр.

Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации автомобили также будут привлекать для временного перемещения детей и взрослых с инвалидностью в безопасное место.

"Благодарю немецких партнеров за эту важную помощь!" – написал глава столицы.

Ранее немецкие партнеры передали Киевскому городскому центру социального обслуживания новые специализированные микроавтобусы, обеспечивающие перевозку детей с инвалидностью для регулярного посещения врачей, реабилитации и обучения.