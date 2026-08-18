Німці передали Києву унікальні авто: Кличко показав фото

Німецькі благодійники передали столиці два спеціалізовані мікроавтобуси для транспортування людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера столиці Віталія Кличка у Telegram-каналі.

За словами очільника міста, спецавтотранспорт передала компанія Shüco у співпраці з ініціативою WeAreAllUkrainians.

Він уточнив, що автомобілі обладнані всім необхідним для перевезення людей з інвалідністю, зокрема осіб, які пересуваються на кріслах колісних.

Кличко подякував німецьким партнерам та зазначив, що мікроавтобуси передадуть реабілітаційним центрам, які обслуговують понад 5 тисяч киян з інвалідністю.

"Їх передадуть двом міським реабілітаційним центрам, де послуги отримують близько 5 000 дітей та дорослих з інвалідністю, 400 із них потребують щоденного транспортного супроводу" , - розповів мер.

Він додав, що у разі надзвичайної ситуації автівки також залучатимуть для тимчасового переміщення дітей і дорослих з інвалідністю до безпечного місця.

"Дякую німецьким партнерам за цю важливу допомогу!" - написав голова столиці.

Раніше німецькі партнери передали Київському міському центру соціального обслуговування нові спеціалізовані мікроавтобуси, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю для регулярного відвідування лікарів, реабілітації та навчання.