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Німці передали Києву унікальні авто: Кличко показав фото

16:25 18.08.2026 Вт
2 хв
Німецькі благодійники подарували Києву спеціальні мікроавтобуси для дорослих та дітей
aimg Анна Шиканова
Німці передали Києву унікальні авто: Кличко показав фото Кличко показав нові мікроавтобуси, які подарували німці (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Німецькі благодійники передали столиці два спеціалізовані мікроавтобуси для транспортування людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера столиці Віталія Кличка у Telegram-каналі.

За словами очільника міста, спецавтотранспорт передала компанія Shüco у співпраці з ініціативою WeAreAllUkrainians.

Він уточнив, що автомобілі обладнані всім необхідним для перевезення людей з інвалідністю, зокрема осіб, які пересуваються на кріслах колісних.

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Кличко подякував німецьким партнерам та зазначив, що мікроавтобуси передадуть реабілітаційним центрам, які обслуговують понад 5 тисяч киян з інвалідністю.

"Їх передадуть двом міським реабілітаційним центрам, де послуги отримують близько 5 000 дітей та дорослих з інвалідністю, 400 із них потребують щоденного транспортного супроводу" , - розповів мер.

Він додав, що у разі надзвичайної ситуації автівки також залучатимуть для тимчасового переміщення дітей і дорослих з інвалідністю до безпечного місця.

"Дякую німецьким партнерам за цю важливу допомогу!" - написав голова столиці.

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Раніше німецькі партнери передали Київському міському центру соціального обслуговування нові спеціалізовані мікроавтобуси, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю для регулярного відвідування лікарів, реабілітації та навчання.

Раніше мер Віталій Кличко показав, як виглядають нові тролейбуси, які вже виїхали на вулиці столиці.

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