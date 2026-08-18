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Главная » Жизнь » Общество

Немцы передали Киеву уникальные авто: Кличко показал фото

16:25 18.08.2026 Вт
2 мин
Немецкие благотворители подарили Киеву специальные микроавтобусы для взрослых и детей
aimg Анна Шиканова
Немцы передали Киеву уникальные авто: Кличко показал фото Кличко показал новые микроавтобусы, подаренные немцами (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Немецкие благотворители передали столице два специализированных микроавтобуса для транспортировки людей с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра столицы Виталия Кличко в Telegram-каналі.

По словам главы города, спецавтотранспорт передала компания Shüco в сотрудничестве с инициативой WeAreAllUkrainians.

Он уточнил, что автомобили оборудованы всем необходимым для перевозки людей с инвалидностью, в том числе лиц, передвигающихся на колесных креслах.

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Кличко поблагодарил немецких партнеров и отметил, что микроавтобусы передадут реабилитационным центрам, обслуживающим более 5 тысяч киевлян с инвалидностью.

"Их передадут двум городским реабилитационным центрам, где услуги получают около 5 000 детей и взрослых с инвалидностью, 400 из них нуждаются в ежедневном транспортном сопровождении", - рассказал мэр.

Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации автомобили также будут привлекать для временного перемещения детей и взрослых с инвалидностью в безопасное место.

"Благодарю немецких партнеров за эту важную помощь!" – написал глава столицы.

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Ранее немецкие партнеры передали Киевскому городскому центру социального обслуживания новые специализированные микроавтобусы, обеспечивающие перевозку детей с инвалидностью для регулярного посещения врачей, реабилитации и обучения.

Ранее мэр Виталий Кличко показал, как выглядят новые троллейбусы , уже выехавшие на улицы столицы.

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