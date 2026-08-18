Немцы передали Киеву уникальные авто: Кличко показал фото
Немецкие благотворители передали столице два специализированных микроавтобуса для транспортировки людей с ограниченными возможностями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра столицы Виталия Кличко в Telegram-каналі.
По словам главы города, спецавтотранспорт передала компания Shüco в сотрудничестве с инициативой WeAreAllUkrainians.
Он уточнил, что автомобили оборудованы всем необходимым для перевозки людей с инвалидностью, в том числе лиц, передвигающихся на колесных креслах.
Кличко поблагодарил немецких партнеров и отметил, что микроавтобусы передадут реабилитационным центрам, обслуживающим более 5 тысяч киевлян с инвалидностью.
"Их передадут двум городским реабилитационным центрам, где услуги получают около 5 000 детей и взрослых с инвалидностью, 400 из них нуждаются в ежедневном транспортном сопровождении", - рассказал мэр.
Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации автомобили также будут привлекать для временного перемещения детей и взрослых с инвалидностью в безопасное место.
"Благодарю немецких партнеров за эту важную помощь!" – написал глава столицы.
Ранее немецкие партнеры передали Киевскому городскому центру социального обслуживания новые специализированные микроавтобусы, обеспечивающие перевозку детей с инвалидностью для регулярного посещения врачей, реабилитации и обучения.
Ранее мэр Виталий Кличко показал, как выглядят новые троллейбусы , уже выехавшие на улицы столицы.