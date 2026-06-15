З ними не випустять за кордон: які паспорти українців тепер стали недійсними

Частина українців більше не зможе використовувати закордонні паспорти, термін дії яких був продовжений за спрощеною процедурою під час війни. Такі документи вже не визнаються дійсними для міжнародних поїздок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області.
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У відомстві нагадали, що Кабінет міністрів скасував тимчасовий порядок, який дозволяв використовувати закордонні паспорти з продовженим терміном дії. Такий механізм діяв із початку повномасштабного вторгнення через обмежену роботу консульських установ за кордоном.
Тепер "продовжені" паспорти не вважаються дійсними для міжнародних подорожей. Через це авіакомпанії можуть відмовити пасажиру в посадці на рейс, а прикордонні служби інших держав - у в'їзді до країни.
Нові правила поширюються як на дорослих, так і на дітей, чиї документи були оформлені або продовжені за тимчасовим порядком, запровадженим під час війни.
У ДМС нагадали, що звичайний закордонний паспорт для громадян віком від 16 років оформлюється на 10 років, а для дітей до 16 років - на 4 роки.
Оформити новий документ необхідно, якщо:
У міграційній службі наголосили, що без чинного закордонного паспорта легально подорожувати та перетинати державний кордон буде неможливо.
Для заміни паспорта українці можуть звернутися до:
Якщо громадянин України перебуває за кордоном із недійсним паспортом, він може звернутися до найближчої дипломатичної установи України для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.
Раніше РБК-Україна писало про можливі затримки з виготовленням і видачею закордонних паспортів та інших документів в Україні через російські обстріли Києва. Через повітряні тривоги поліграфкомбінат "Україна" змушений зупиняти виробництво та евакуйовувати працівників, що впливає на строки друку документів.
Також ми розповідали про випадки, коли паспорт громадянина України вважається пошкодженим і підлягає обов'язковій заміні. Документ потрібно обміняти, якщо через пошкодження неможливо ідентифікувати особу, прочитати основні дані, перевірити реквізити або якщо в паспорті є несанкціоновані виправлення. Для ID-карток підставою для заміни є пошкодження чіпа чи неможливість зчитування інформації.