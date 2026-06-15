С ними не выпустят за границу: какие паспорта украинцев теперь стали недействительными

Часть украинцев больше не сможет пользоваться загранпаспортами, срок действия которых был продлен по упрощенной процедуре во время войны. Такие документы больше не признаются действительными для международных поездок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Миграционную службу Днепропетровской области.
Главное:
В ведомстве напомнили, что Кабинет министров отменил временный порядок, позволявший использовать загранпаспорта с продленным сроком действия. Такой механизм действовал с начала полномасштабного вторжения из-за ограниченной работы консульских учреждений за рубежом.
Теперь "продленные" паспорта не считаются действительными для международных поездок. Из-за этого авиакомпании могут отказать пассажиру в посадке на рейс, а пограничные службы других государств - во въезде в страну.
Новые правила распространяются как на взрослых, так и на детей, чьи документы были оформлены или продлены по временному порядку, введенному во время войны.
В ГМС напомнили, что обычный загранпаспорт для граждан в возрасте от 16 лет оформляется на 10 лет, а для детей до 16 лет - на 4 года.
Оформить новый документ необходимо, если:
В миграционной службе подчеркнули, что без действующего загранпаспорта легально путешествовать и пересекать государственную границу будет невозможно.
Для замены паспорта украинцы могут обратиться в:
Если гражданин Украины находится за границей с недействительным паспортом, он может обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Украины для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.
Ранее РБК-Украина сообщало о возможных задержках с изготовлением и выдачей загранпаспортов и других документов в Украине из-за российских обстрелов Киева. Из-за воздушных тревог полиграфкомбинат "Украина" вынужден останавливать производство и эвакуировать работников, что сказывается на сроках печати документов.
Также мы рассказывали о случаях, когда паспорт гражданина Украины считается поврежденным и подлежит обязательной замене. Документ нужно обменять, если из-за повреждения невозможно идентифицировать личность, прочитать основные данные, проверить реквизиты или если в паспорте есть несанкционированные исправления. Для ID-карт основанием для замены является повреждение чипа или невозможность считывания информации.