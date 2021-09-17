С ними все хорошо: появились первые космические фотографии экипажа миссии Inspiration4

С начала миссии Inspiration4 , экипаж сделал 15 оборотов вокруг Земли. По словам главы компании SpaceX Илона Маска, с ними все хорошо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Twitter-аккаунта Inspiration4.

"Только что переговорил с Inspiration4. С ними все в порядке", - отметил Илон Маск.

Отмечается, что с начала полета, экипаж совершил 15 оборотов вокруг нашей планеты.

Сейчас команда чувствует себя прекрасно и продолжает наслаждаться фантастическим видом из иллюминатора космического аппарата Dragon.