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С ними все хорошо: появились первые космические фотографии экипажа миссии Inspiration4

Автор: Сергей Пышкин

С начала миссии Inspiration4, экипаж сделал 15 оборотов вокруг Земли. По словам главы компании SpaceX Илона Маска, с ними все хорошо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Twitter-аккаунта Inspiration4.

"Только что переговорил с Inspiration4. С ними все в порядке", - отметил Илон Маск.

Отмечается, что с начала полета, экипаж совершил 15 оборотов вокруг нашей планеты.

Сейчас команда чувствует себя прекрасно и продолжает наслаждаться фантастическим видом из иллюминатора космического аппарата Dragon.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности миссии Inspiration4.

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