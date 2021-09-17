З ними усе добре: з'явилися перші космічні фотографії екіпажу місії Inspiration4

З початку місії Inspiration4, екіпаж зробив 15 обертів навколо Землі. За словами голови компанії SpaceX Ілона Маска, з ними усе добре.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Inspiration4.
"Тільки що переговорив з Inspiration4. З ними все в порядку", - відзначив Ілон Маск.
Зазначається, що з початку польоту, екіпаж здійснив 15 обертів навколо нашої планети.
Наразі команда почуває себе чудово й продовжує насолоджуватись фантастичним виглядом з ілюмінатора космічного апарату Dragon.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці місії Inspiration4.